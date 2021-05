Mercato : Neymar donne un conseil à Gerson

Neymar (29 ans) a adressé un message à Gerson (24 ans), lequel est en discussion avancée avec l'OM.





À l'occasion d'un entretien accordé à Redbull, l'attaquant du PSG a lâché quelques mots destinés à son compatriote. Il lui conseille de rejoindre un club européen, cet été : "J'aime beaucoup Gerson de Flamengo. Son temps au Brésil est terminé, il doit venir en Europe", a-t-il lancé.



Pour rappel, un rendez-vous important est censé se tenir, ce jeudi, concernant le possible transfert du joueur. Les sources ne concordent pas, certains annonçant qu'il n'envisage pas d'aller à Marseille, alors que d'autres assurent que l'accord est imminent. On devrait en savoir plus dans les prochaines heures. L'opération pourrait atteindre 30 millions d'euros, mais les dirigeants brésiliens tenteraient encore d'obtenir un pourcentage sur la future revente du milieu de terrain.



Neymar essaie peut-être de se faire quelques amis dans l'équipe de Jorge Sampaoli. Il ne fait en tout cas pas de doute qu'avec le retour du public, la star parisienne peut imaginer un bel accueil, au stade orange vélodrome.