Thauvin, Cuisance et Germain ont quitté l'OM

Florian Thauvin, Michael Cuisance et Valère Germain ont quitté l'OM, cette semaine.





D'après les informations communiquées par RMC, Jorge Sampaoli a autorisé les joueurs qui ne participeront pas au match de dimanche à partir en vacances. Ainsi, Florian Thauvin (qui est suspendu et va rejoindre les Tigres), Michael Cuisance et Valère Germain auraient déjà quitté définitivement le centre d'entraînement de la Commanderie. Saif-Eddine Khaoui était quant à lui bien présent ce jeudi, mais il devrait rapidement les imiter.



Une page se tourne donc, en ce qui concerne Valère Germain. Recruté lors de l'été 2017, il a beaucoup joué, mais rarement convaincu. Et il n'est pas apparu une seule fois, depuis l'arrivée de Jorge Sampaoli. En fin de contrat en juin, on ne le reverra pas sous le maillot marseillais. Son bilan en restera à 31 buts et 12 passes décisives en 159 matchs.



À noter que Yohann Pelé, Yuto Nagatomo, Olivier Ntcham et Hiroki Sakai devraient aussi bientôt partir.