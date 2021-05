Villas-Boas veut prendre les rênes d'une sélection nationale

André Villas-Boas a pour objectif de diriger une équipe nationale.





L'ancien entraîneur de l'OM a indiqué au quotidien A Bola qu'il souhaitait désormais prendre les rênes d'une sélection nationale : "Maintenant je vais regarder l'Euro, j'ai l'ambition d'entraîner une équipe nationale, il me reste quatre ans", a-t-il expliqué au journal. Il pense que ce n'est pas encore le moment d'évoquer le poste de président du FC Porto, qu'il vise depuis longtemps : "Compte tenu du travail du président, qui est une telle réussite, ce n'est pas le moment d'en parler, nous sommes entre de bonnes mains." Le Portugais confirme donc qu'il prendra sa retraite en 2025.



Pour rappel, AVB a quitté l'OM après la fin du mercato hivernal, estimant que Pablo Longoria l'avait trahi en faisant signer Olivier Ntcham. Certains y ont vu une excuse pour s'extirper d'une situation très délicate, alors que son équipe ne parvenait plus à gagner et que le calendrier s'annonçait difficile. Il a depuis été remplacé par Jorge Sampaoli.