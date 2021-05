Mercato : Junior Firpo sur les tablettes de l'OM ?

L'OM penserait à Junior Firpo (24 ans), en vue du mercato estival. La concurrence serait toutefois importante, pour son transfert.





Si l'on en croit les informations publiées par le Mundo Deportivo, l'OM est en course pour recruter le latéral gauche du Barça, cet été. L'affaire est néanmoins loin d'être conclue, étant donné que l'Inter Milan, le Milan AC, la Roma, Naples, et West Ham auraient aussi fait part de leur intérêt.



Le site du quotidien précise que Jorge Sampaoli apprécie particulièrement le profil du joueur Blaugrana. Et Pablo Longoria, le président olympien, le connaît également. Junior pourrait quitter Barcelone, où il n'est pas parvenu à s'imposer, que ce soit avec Quique Setien ou Ronald Koeman. La saison dernière, il a disputé 17 matchs de Liga, 2 de coupe d'Espagne et 4 de Ligue des Champions. Et cette année, il s'est contenté de 6 apparitions en championnat, 4 en coupe, 1 en Supercoupe d'Espagne et 6 en Ligue des Champions.



Le Barça avait dépensé 18 millions d'euros, plus 12 millions de bonus, pour le recruter, lors de l'été 2019. Son contrat court jusqu'en juin 2024. Une information à prendre avec de grosses pincettes, alors que Jordan Amavi vient de prolonger.