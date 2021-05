Mercato : l'OM serait dans le coup pour Aydin

L'OM figurerait dans la liste des courtisans de Mehmet Aydin (19 ans), l'ailier droit de Schalke 04.





Si l'on en croit les informations publiées par Marca, l'OM suit de près à la situation de l'international U19 allemand (2 sélections, 1 but) de Schalke. Sous contrat jusqu'en juin 2022, le natif de Würselen a fait 5 apparitions en Bundesliga, cette saison, et marqué les esprits. Le Betis Séville, Valence et Lille seraient également intéressés par son profil. Son club, qui vient d'être relégué, devrait avoir du mal à le retenir, cet été.



Pablo Longoria et ses équipes multiplient décidément les pistes, dans l'optique du mercato estival.