Mercato : réunion décisive pour Gerson

Flamengo et l'OM pourraient se mettre d'accord pour le transfert de Gerson (24 ans), ce jeudi. La presse française est optimiste quant à sa signature dans le club phocéen. Les médias brésiliens pensent que le joueur va rester chez les Rouge et Noir.





Selon les informations obtenues par L'Équipe, les négociations concernant le possible transfert du milieu de terrain progressent bien. Une réunion décisive serait prévue, aujourd'hui, en présence du joueur. Elle pourrait aboutir sur un accord et le quotidien évoque toujours le montant de 25 millions d'euros, plus 5 millions de bonus et un pourcentage à la revente. L'OM est représenté par Tulio de Melo, agent CBF, et Pascal Carbon, agent FFF. "Si ça se fait, ce sera avant le weekend", a précisé une source brésilienne. Le média rappelle que Gerson a obtenu 7 titres, dont la Copa Libertadores et deux championnats brésiliens, en 101 matchs disputés avec Flamengo.



Attention néanmoins, car Globoesporte croit quant à lui savoir que le joueur envisagerait de recaler le club marseillais : il l'aurait confié à des amis. Le média brésilien pense que la réunion de ce jeudi pourrait aboutir sur la clôture des négociations, les deux formations n'étant pas parvenues à se mettre d'accord et le milieu de terrain souhaitant demeurer à Flamengo (et discuter d'une prolongation assortie d'une augmentation), où il est proche de sa famille. Info ou intox ?



Les prochaines heures s'annoncent en tout cas décisives pour la suite.