Mercato : le Hertha Berlin pourrait conserver Radonjic

Les dirigeants du Hertha Berlin envisageraient finalement de conserver Nemanja Radonjic (25 ans).





En quelques jours, l'international serbe est parvenu à marquer les esprits, en Allemagne. Comme il a pu le faire à l'OM, il s'est révélé décisif sur des matchs importants, donnant à son entraîneur des raisons de croire en son potentiel. Et cela pourrait changer son avenir...



D'après les renseignements obtenus par Sky Sport, les dirigeants du club allemand pourraient finalement lever l'option d'achat de 12 millions d'euros du milieu offensif olympien. Ils envisageraient en effet de s'appuyer sur lui, la saison prochaine. Et l'OM, qui projette de remodeler une grosse partie de son effectif, lors du mercato estival, ne cracherait pas sur cet argent.



Pour rappel, Radonjic a inscrit 1 but et délivré 2 passes décisives en 11 apparitions en Bundesliga, dont 4 comme titulaire.