Vente OM : une journaliste brésilienne annonce un rachat et de gros moyens

Raisa Simplicio, journaliste brésilienne, affirme que l'OM va changer de mains et qu'il disposera de gros moyens pour faire son recrutement, lors des prochains mercatos.





Questionnée par Sport Med, Raisa Simplicio s'est exprimée sur les moyens dont paraît disposer le club marseillais, pour recruter, cet été. Elle n'est pas étonnée et affirme que l'OM va changer de mains et de braquet, dans les prochains mois : "Certaines personnes m'ont confirmé que l'OM aurait une bonne enveloppe pour ce mercato et qu'une bonne part de cet investissement servirait au recrutement de Gerson. Par ailleurs, dans un futur pas si lointain, on s'attend à ce que l'OM ait encore plus de moyens. Est-ce que j'ai des informations ou j'ai seulement entendu parler de la vente de l'OM ? Écoutez, je parle avec certaines personnes bien introduites à Marseille qui connaissent bien le mercato, qui négocient pour certains joueurs et qui me confirment que dans les prochaines années, dans pas longtemps, l'OM aura encore plus de capacité d'investissements. Il y a de bonnes perspectives pour le futur de l'OM. Une vente dans les prochaines semaines ? J'ai des informations vraiment optimistes concernant cette vente qui devrait se concrétiser et donc c'est pour cela que l'OM aura plus de moyens dans les années à venir", a-t-elle lancé (propos relayés par Le 10 Sport).



En voilà des paroles qui vont faire le buzz. Sans s'en douter, la journaliste corrobore les thèses qui circulent sur les réseaux sociaux. Il reste donc à savoir si sa source, à elle, est fiable. On peut imaginer dans tous les cas que Frank McCourt ne tardera pas de nouveau à réagir.