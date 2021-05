Le passage à 18 clubs validé par le collège de L1

Le collège de Ligue 1 a validé le passage de l'élite à 18 clubs pour la saison 2022-2023.





Dans son édition du jour, L'Equipe révèle que le collège de Ligue 1 s'est exprimé pour la réduction de l'élite de 20 à 18 clubs, en 2022-2023. 17 clubs ont voté pour, Metz et Brest ont voté contre, et Reims s'est abstenu. La majorité des clubs souhaiterait en revanche qu'il y ait trois descentes, plus un barrage (et non quatre descentes). Le collège de Ligue 2 est évidemment plus divisé, et il n'a pas voté. Un groupe de travail sera bientôt lancé entre les deux divisions, en vue d'avancer sur ce dossier. Il sera aussi discuté lors du conseil d'administration de la LFP, qui se tient aujourd'hui, et sera tranché lors de l'assemblée générale du 3 juin.



Pour rappel, la réduction de l'élite permettra aux clubs de L1 de percevoir une part plus importante des droits TV et allègera le calendrier, ce qui aidera les Européens. Elle devrait également faire progresser la compétitivité du championnat.