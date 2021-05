Di Meco se réjouit du retour de Benzema

Eric Di Meco considère que Didier Deschamps a fait le bon choix en rappelant Karim Benzema (33 ans) en équipe de France.





"Sportivement, Karim Benzema est sans doute le meilleur attaquant du monde sur cette saison. La France a la chance d'avoir l'un des meilleurs joueurs au monde qui joue au Real. Ce qui s'est passé avec Deschamps, c'est juste une incompréhension... Au final, il n'y avait rien de très grès grave. Son affaire n'a pas été jugée. Et l'article dans Marca, où il y a eu une phrase sortie de son contexte, c'était une grande incompréhension. Benzema et Deschamps ont campé sur leur ego, sans vouloir discuter. Peut-être qu'une réunion entre les deux hommes a eu lieu ces derniers temps. Ça reste une histoire privée. Mais connaissant Didier, il y a forcément eu un échange avant ce retour. Si l'histoire est réglée, prenons juste du plaisir de voir Karim Benzema jouer en équipe de France. Car on va se régaler avec lui", a déclaré l'ancien latéral gauche sur l'antenne de RMC.



Le retour du Lyonnais est décidément sur toutes les lèvres. A noter qu'il fait aussi la Une de La Provence, dans un encart plus important que celui de Gerson, pourtant en passe de devenir le plus gros transfert de l'histoire de l'OM.