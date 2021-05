Le père de Gerson emballé par l'offre de l'OM

Le père de Gerson (23 ans) a directement évoqué la possibilité d'un transfert de son fils à l'OM. Il a déjà pris le temps de regarder à quoi ressemblait Marseille.





"C'est un honneur qu'un tel club s'intéresse à nous. On a conscience qu'il s'agit d'un club historique en Europe. Pour l'instant, on discute. La présence de Sampaoli ? Oui ça compte. On parle d'un des meilleurs entraîneurs du monde. Il a de la compétence, il est compétitif. Sa présence influence aussi notre choix. S'il revient (en Europe), les choses seront différentes. Il va montrer encore plus de qualités qu'ici. En France, il y a moins de matches, il sera plus frais. J'ai regardé un peu à quoi ressemble la ville sur Internet. Ça ressemble un peu à Rio, non ?", a-t-il lâché à L'Équipe.



Considéré par beaucoup comme insuffisant, au Brésil, le montant du transfert peut faire tiquer et d'autant plus dans un contexte économique très particulier. Pour rappel, Flamengo atteindrait 32 millions d'euros, bonus compris, pour laisser partir son milieu de terrain.