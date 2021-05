Mercato : Dieng pourrait (déjà) quitter l'OM

Bamba Dieng (21 ans) pourrait quitter l'OM, lors du mercato estival, en prêt ou même définitivement.





Peu utilisé ces dernières semaines, le Sénégalais n'en a pas moins été décisif face à Angers (3-2), dimanche soir. L'attaquant a provoqué le penalty qui a permis à l'OM de prendre les points et de s'assurer un avenir européen. Et d'après les informations obtenues par La Provence, les dirigeants marseillais ont déjà levé son option d'achat. Il est donc engagé avec le club jusqu'en 2024. Pour autant, son futur pourrait se situer dans un autre club.



Le quotidien précise effectivement que l'accord verbal passé par Jacques-Henri Eyraud concernant ses émoluments n'est pour l'instant pas pris en compte par Pablo Longoria, le nouveau président de l'OM. Ainsi, si son salaire devait être réévalué s'il rejoignait les pros, l'attaquant ne perçoit pour l'instant qu'une rémunération proche de celle d'un stagiaire. Le joueur reste concentré sur ses objectifs, mais son entourage, qui est sollicité par d'autres formations françaises et étrangères, commence à s'interroger. Les dirigeants marseillais pourraient finalement valider l'idée d'un prêt sur la saison 2021-2022, mais son représentant plancherait aussi sur l'hypothèse d'un transfert définitif : l'OM n'y serait pas fermement opposé...



Pour rappel, Dieng a jusque-là inscrit 1 but en 5 apparitions sous le maillot olympien.