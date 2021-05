Droits TV : la LFP voudrait créer sa chaîne

La LFP penserait à créer une chaîne de télévision pour diffuser 80 % de la Ligue 1. Elle laisserait deux affiches à Canal+.





D'après les informations publiées par L'Équipe, la Ligue négocie avec beIN Sports depuis plusieurs semaines afin de le convaincre de revenir en soutien de Canal. Le dossier n'avancerait toutefois pas, la chaîne Qatari n'ayant visiblement pas envie de faire l'effort financier. La LFP envisagerait ainsi de créer sa propre chaîne pour pallier l'absence de diffuseurs intéressés par les rencontres du championnat. La nouvelle chaîne diffuserait donc 80 % des matchs, en laissant à Canal+ les deux affiches qu'elle souhaite, celle du samedi après-midi, et celle du dimanche soir. La chaîne cryptée aurait les choix 1 et 3, tandis que la LFP garderait le choix numéro 2 et les 7 autres rencontres. L'idée serait ensuite de diffuser les matchs par le biais de tous les opérateurs, de façon à ce que la chaîne puisse se développer.



Pour rappel, le précédent, CFoot, n'avait pas duré très longtemps. Espérons en tout cas qu'une solution soit vite trouvée pour sortir de cette crise des droits TV qui n'en finit pas.