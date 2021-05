Mercato : Gerson à l'OM, ça se précise

Gerson (23 ans) serait favorable à l'idée d'un transfert à l'OM. Les pourparlers se poursuivraient et pourraient bientôt aboutir.





Dans son édition du jour, La Provence donne des précisions sur le dossier de Gerson Santos Da Silva. Il indique que les négociations se tiennent en présence du père du joueur, ce qui temps à confirmer que la possibilité d'un transfert est réelle. Le joueur serait notamment favorable à une arrivée à Marseille, comme l'a spécifié l'un de ses proches : "L'OM est une belle référence du football européen, Gerson voit d'un bon oeil cette possibilité et le fait de travailler sous les ordres de Sampaoli. Ça lui permettrait de se rapprocher de la Seleçao."



Il ne devrait pas y avoir de problème au niveau salarial, alors que Gerson perçoit l'un des salaires les plus bas de Flamengo. Mais pour le faire venir, les Olympiens pourraient monter leur offre à 32 millions d'euros, bonus compris (selon des sources brésiliennes). Le milieu de terrain pourrait donc devenir le plus gros transfert de l'histoire, devant Dimitri Payet (30 millions d'euros). Le quotidien, qui s'est rapproché de la Commanderie, évoque des négociations "extrêmement serrées".



Pour rappel, Gerson était aussi annoncé sur les tablettes du FC Barcelone, mais le club catalan ne paraît plus en mesure de faire de proposition pour qui que ce soit.