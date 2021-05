Mercato : l'OM s'intéresserait à un autre Brésilien

Les dirigeants de l'OM auraient inscrit le nom de Gustavo Silva de Oliveira (18 ans) sur leurs tablettes, en vue du mercato estival.





D'après les renseignements relayés par La Provence, le club phocéen suit de près la situation de Gustavo Silva de Oliveira, un jeune international brésilien U20 évoluant sous les couleurs de Recife. Le quotidien le décrit comme "doté d'une belle technique, très à l'aise balle au pied", et le qualifie de pépite sur laquelle seraient plusieurs clubs, dont Monaco, l'Ajax Amsterdam et le Sporting du Portugal. Il croit savoir que son transfert serait "nettement moins cher qu'un Luis Henrique", avec la possibilité de faire un bon coup. Foot Mercato ajoute que le milieu de terrain est "très agressif" avec "une incroyable qualité de passe et un jeu vertical". Il le compare à Bruno Fernandes, de Manchester United.



Gustavo a jusque-là participé à 16 rencontres sous la tunique de Recife.