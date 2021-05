Mercato : Adli d'accord avec l'OM, mais...

Amine Adli (21 ans) se serait bien entendu avec l'OM. Il ne s'agit toutefois pas du seul club à l'avoir fait, et le TFC attendrait 15 millions d'euros pour son transfert.





Selon les renseignements recueillis par Foot Mercato, le milieu offensif du TFC a bien trouvé un accord avec les dirigeants marseillais. Cela ne garantit toutefois rien, étant donné que le Milan AC et le Bayer Leverkusen se seraient également entendus avec lui. Mönchengladbach, Francfort et des clubs espagnols s'intéresseraient également sa situation. Toulouse attendrait pour sa part un chèque de 15 millions d'euros, pour le laisser partir.



Sous contrat jusqu'en juin 2022, Amine Adli a marqué 8 buts et donné 7 passes décisives en 33 matchs de Ligue 2, cette saison.