Mercato : les discussions progressent pour Guendouzi

L'OM serait en discussion avec Arsenal, concernant Matteo Guendouzi (22 ans). Les négociations évolueraient positivement.





D'après les renseignements obtenus par Le 10 Sport, le milieu de terrain est bien sur la liste des transferts, Mikel Arteta ne souhaitant pas le réintégrer dans son effectif, à un an du terme de son contrat. Pour le laisser partir, le club londonien attendrait un montant qui serait accessible par l'OM et les négociations pourraient aboutir, dans les prochaines semaines.



Prêté au Hertha Berlin, le milieu de terrain n'est plus dans les petits papiers de son entraîneur depuis un coût de sang sur Neal Maupay, l'été dernier. Il reste en revanche capitaine de l'équipe de France Espoirs, même s'il ne pourra pas participer à l'Euro en raison d'une fracture au métatarse.



Cette saison, Matteo Guendouzi a disputé 24 matchs de Bundesliga, inscrit 2 buts et donné 3 passes décisives. Il pourrait notamment être recruté pour remplacer Boubacar Kamara, lequel serait en discussions avec un gros club.