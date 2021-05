Gerson intéressé par l'OM ?

Le milieu de terrain brésilien ne serait pas insensible à l'offre olympienne pour le prochain mercato.





Selon le journaliste de RMC, Mohamed Bouhafsi, l'OM est intéressé par Gerson et la réciproque est également vraie : "Ce que je peux confirmer, c'est que l'OM est vraiment intéressé et le joueur sensible à l'intérêt de l'OM. En revanche si cela devait avancer, cela ne devrait pas être au montant demandé par Flamengo." Alors que l'OM aurait offert 25 millions d'euros, le club brésilien en réclamerait 30.



D'après O Globoesporte, des négociations auraient toujours lieu entre le club de Flamengo et des représentants de l'OM, dont fait partie l'ancien buteur du LOSC, le Brésilien Tulio De Melo. Les deux parties négocieraient notamment les bonus (sur le nombre de matchs, les sélections en équipe nationale, etc.).



Gerson, 23 ans, est lié à Flamengo jusqu'en décembre 2023. Cette saison, le milieu central a disputé 7 rencontres toutes compétitions confondues, pour 1 but et 2 passes décisives.