L'ancien coach du FC Nantes durant un mois et demi, Raymond Domenech, a donné son point de vue sur la saison phocéenne.





Sur la Chaîne L'Equipe, Raymond Domenech, qui s'est amusé à critiquer Pablo Longoria après les matchs face à Strasbourg et Saint-Etienne, a commenté la célébration intense du président de l'OM sur le 3e but de l'équipe : "Il était dans l'euphorie. C'est un soulagement même si la saison de l'OM reste une saison ratée. (...) Je suis content de voir l'OM en Coupe d'Europe la saison prochaine. C'est un grand club français. Mais si c'est pour faire pareil que cette année, autant laisser la place à d'autres. (Pablo) Longoria, c'est là qu'il va falloir qu'il construise quelque chose. Ils y sont. Maintenant, montrez-nous."



Si le parcours de l'OM en Ligue des Champions cette saison a été indigne du standing du club, Raymond Domenech ne peut pas ignorer que l'OM va disputer, probablement, l'Europa League, et que cette compétition devrait permettre à l'OM de briller plus facilement. Pour rappel, Marseille a participé à la finale de cette compétition en 2018.