La joie de Longoria analysée par Di Meco et Djellit

Le consultant de RMC, Eric Di Meco, a commenté l'explosion de joie du président de l'OM lors du troisième but d'Arkadiusz Milik face à Angers, dimanche soir.





Pour l'ancien défenseur de l'OM, ce bonheur communicatif donne une indication sur la saison prochaine : "Ce qui me rassure, c'est ce qu'on a vu au moment de la victoire. Souvent, les clubs jouent l'Europa League en se disant qu'ils vont gagner quatre sous, mais ils ne la jouent pas. Ils se demandent si c'est une bonne nouvelle de la jouer. Mais quand tu vois la mentalité de (Pablo) Longoria, c'est impressionnant. Dans son projet, pour faire un recrutement malin, jouer l'Europa League et avoir une petite enveloppe supplémentaire, j'ai l'impression qu'il était surtout content pour ça."



De son côté, le journaliste de France Football, Nabil Djellit, a accueilli avec scepticisme les images de la joie de l'Espagnol : "L'OM est champion ? J'espère que c'est du cinéma. Sinon c'est grave..." Dans le football dénué de passion auquel est habitué, semble-t-il, le journaliste, inscrire un but libérateur en fin de rencontre et qui assure une qualification en Coupe d'Europe ne doit pas mener à une telle libération. Pablo Longoria a déjà indiqué, en interview, être un individu passionné, ce qu'il a démontré dimanche soir lors de la victoire phocéenne.