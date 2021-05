Vidal répond à l'intérêt de l'OM

Le milieu chilien de 33 ans est sous contrat avec l'Inter Milan jusqu'en 2022.





Arturo Vidal a accordé un entretien à TNT Sports, et y a évoqué son avenir : "(Jorge) Sampaoli est une personne que j'aime beaucoup dans le milieu du football. C'est un entraîneur qui m'a fait beaucoup grandir comme joueur, comme personne. Il est très direct, il te dit les choses en face. Il m'a permis de continuer à progresser. Tous mes entraîneurs m'ont beaucoup aidé, mais Sampaoli, c'est particulier, il m'a fait gagner un titre avec mon pays, ça marque à vie. On parle dès qu'on le peut. On a une bonne relation" a-t-il affirmé, avant d'évoquer plus spécifiquement la rumeur OM : "Parler de ça (l'intérêt de l'OM) c'est difficile. Je respecte beaucoup l'Inter, je respecte ce qu'il fait comme entraîneur à Marseille. Je suis très bien ici. Je viens d'être champion. Je ne peux pas penser à autre chose en ce moment. Je me concentre sur l'Inter, pour bien revenir et être à fond pour la sélection. Il faut laisser passer un peu de temps, aller en sélection et, après les vacances, commencer à envisager l'avenir. En ce moment, il est difficile de penser à une autre équipe."



Arturo Vidal ne ferme donc pas la porte à l'OM, tout en indiquant être concentré sur son équipe actuelle qui, selon les dernières rumeurs, voudrait le céder pour économiser son important salaire. Il faut dire que le Chilien a déçu cette saison (30 matchs toutes compétitions confondues, 2 buts, 2 passes décisives). Blessé depuis mi-mars, Arturo Vidal n'a été titulaire que 7 fois en 2021.