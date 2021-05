Riolo est déjà fan de Sampaoli

Daniel Riolo est convaincu par la méthode Jorge Sampaoli et très optimiste pour la saison 2021-2022.





"Ce qui s'est passé dans le match, c'est du Sampaoli ! 2-0, tu es facile, puis 2-2, et tu gagnes 3-2 à l'arrivée. Ton président en transe dans les tribunes. Sampaoli prend son rouge. Ça va être ça l'OM , et c'est ce qu'il faut à Marseille ! Les Marseillais veulent ça. C'est très bien. Cette ‘Sampaoli Touch', ça correspond bien au club. C'est spectaculaire, ça part dans tous les sens. En plus, l'OM va jouer l'Europa League. Maintenant, Longoria va se démerder pour faire le mercato. Pour garder Milik, il faudra les ronds, car c'est un super attaquant. Ça va être intéressant de voir comment Longoria va construire l'équipe. Avec qui Sampaoli va travailler. Il y a de la fusion à Marseille. Il y a de la vie. Il faut ça en Ligue 1 ! Ça présage que du bon", a déclaré le journaliste sur l'antenne de RMC.



Jusque-là, Sampaoli a obtenu 6 succès, 2 matchs nuls et 2 défaites, sur le banc de l'OM. Il sera intéressant de voir ce que réserve la suite, et en particulier le mercato.