Didier Digard a confié le bien qu'il pensait du capitaine de l'OM, Steve Mandanda (36 ans).





"Steve n'a jamais changé. Il a évolué, mais il est resté le même : discret, réservé quand on ne le connaît pas, et différent quand on le connaît. Si je devais définir notre relation en un mot, ça serait ‘amour'", a-t-il déclaré au micro de Téléfoot.



Pour rappel, les deux joueurs se sont connus au Havre, où ils ont évolué ensemble entre 2004 et 2007. Digard a ensuite rejoint le PSG, tandis que Mandanda a joué un an de plus en Normandie, avant de signer à l'OM.