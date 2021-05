Stéphane Moulin, l'entraîneur d'Angers, a confié son analyse du match perdu dimanche soir par ses troupes (2-3). Il regrette la première période, durant laquelle l'OM a été très dominateur.





"La première période a été complètement ratée. Parce que eux ont été très bons ou parce que nous n'avons pas commencé à l'heure ? En tous cas on a été dépassés et le 0-1 à la pause était un peu miraculeux. On le doit surtout à notre gardien. Pour la deuxième période, je suis très fier. On est revenus, on les a fait douter. On était plus proches de gagner que de perdre à un moment. Mais on perd peut-être au moment où on le mérite le moins. La réaction des garçons aurait mérité un point", a-t-il déclaré en conférence de presse.



L'OM a donc fait le travail et pointe à la 5e position, avec 3 points d'avance sur Lens et 4 sur Rennes. À noter que les Olympiens ont cadré 11 tirs, dimanche, et l'on peut regretter qu'ils ne soient pas parvenus à se mettre à l'abri rapidement.