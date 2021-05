Florian Thauvin (28 ans) s'est longuement exprimé, après sa dernière sous le maillot de l'OM. Il a fait part de ses remerciements aux acteurs du club, dont les supporters, et révélé qu'il ressentait un vrai soulagement à l'idée de quitter cette équipe, car il ne s'est pas senti à l'aise, cette saison.





"Le plus important c'était de prendre les trois points pour l'Europe. On a souffert jusqu'au bout, comme d'habitude. Mais bon, le principal c'est qu'on ait réussi à prendre ces trois points. C'est ce que je vais retenir, ce soir, concernant le match", a-t-il déclaré en conférence de presse. Avant d'expliquer son départ : "C'est un choix qui a été difficile pour moi. J'ai eu l'opportunité de continuer à l'OM. Je remercie Pablo Longoria, Jorge Sampaoli et Frank McCourt. L'OM m'a fait une super-proposition avec un contrat de 5 ans, un contrat plus gros que celui que j'ai actuellement. Ils ont tout fait pour me conserver. Le club démarre un nouveau chapitre, avec une nouvelle ère. Il devait avoir un joueur à 100 % concerné, qui devait être prêt pour relever ce défi. Je pense qu'il était temps pour moi d'ouvrir un nouveau chapitre, de découvrir autre chose. Comme vous savez, l'OM est un club fantastique, le plus beau club français. Mais c'est un club qui est difficile, qui est fatigant. Je pense que j'avais fait le tour. J'ai eu envie de découvrir autre chose. Je voulais surtout ne pas faire de mal à mon club, si je n'étais pas prêt à 100 %. Le club méritait un joueur qui soit prêt à soulever des montagnes pour aller chercher ses objectifs. J'espère qu'ils arriveront à trouver ce joueur."





"C'est aujourd'hui pour moi un soulagement"

Et de préciser : "J'ai eu la possibilité de rester en Europe, avec de nombreuses convoitises. Le plus important était de prendre du plaisir, d'aller dans un club avec énormément de passion. Je suis un amoureux de l'Amérique latine, ce sont des passionnés de football. Aujourd'hui c'est devenu un métier, mais c'est avant tout ma passion. Ce que je veux c'est retrouver beaucoup de plaisir. Les Tigres l'illustrent bien. Dédé a eu un rôle important. C'est lui qui m'a appelé. J'ai été convaincu par le projet. Ça a été très facile pour avancer." Il a enfin adressé un grand merci aux différents acteurs du club (mais pas à ses coéquipiers), dont les supporters : "Merci à toutes les personnes qui ont été là au quotidien pour m'accompagner, toutes ces années. Il y a des gens qui ne sont pas mis en évidence et qui ne sont pas à la lumière, mais qui font tout au quotidien pour nous aider, pour nous rendre la vie plus facile, pour qu'on travaille dans les meilleures conditions. Je voudrais remercier aussi tous les coachs que j'ai eus, tous les présidents qui sont passés. Tous les gens qui m'ont témoigné de la confiance. Je ne vais pas vous mentir, certes ça me fait mal au coeur aujourd'hui, c'est une page de ma vie qui se tourne, j'ai réalisé mon rêve à Marseille. Mais c'est aujourd'hui pour moi un soulagement. Il était temps pour moi de passer à autre chose. J'ai vécu une saison compliquée, comme vous l'avez tous vu. Je ne me suis pas senti à l'aise, cette année. Je vais aussi faire une mention très spéciale pour les supporters. Je suis venu à Marseille pour ça. Ils m'ont fait rêver. Je ne suis pas né marseillais, mais je le suis devenu. Quand je suis venu dans ce Stade Vélodrome, j'ai débordé d'émotion. Ça a été le cas pendant toutes ces années. Je suis déçu de ne pas avoir pu leur dire au revoir. Un grand grand merci pour tout ce qu'ils m'ont apporté, toutes ces années. Pour l'hommage qui m'ont rendu ce soir, ils sont à tout jamais dans mon coeur."



Des propos qui peuvent quand même étonner, alors que l'ambiance ne semble pas si mauvaise, dans le vestiaire olympien. S'il confirme qu'il n'était donc pas à 100 % ces dernières semaines, Florian Thauvin quitte Marseille après avoir participé à 281 matchs, marqué 86 buts et délivré 53 passes décisives. Bonne chance pour la suite.