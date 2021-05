Mahrez n'envisage pas de finir sa carrière à l'OM

Riyad Mahrez (30 ans) n'envisage pas de finir sa carrière par une pige à l'OM.





Questionné par Éric Di Meco au sujet d'un possible transfert à l'OM, en fin de carrière, l'attaquant de Manchester City a indiqué qu'il n'était pas intéressé : "Non, ce n'est pas quelque chose que je me dis. Je me sens très bien en Angleterre. J'ai envie de finir ma carrière ici et à Manchester City. Donc, ce n'est pas quelque chose que j'envisage", a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.



L'international algérien (62 sélections, 19 buts) dispose d'un contrat avec les Citizens portant jusqu'en juin 2023. La question de son transfert ne se pose donc pas. Pour rappel, il avait expliqué comment l'OM avait manqué son transfert, en 2009.