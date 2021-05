Mercato : Flamengo répond à l'OM pour Gerson

Marcos Braz, vice-président de Flamengo, s'est exprimé sur la rumeur concernant un possible transfert de Gerson (23 ans) à l'OM.





"Lundi ou mardi peut-être, on verra pour parler. Ils connaissent ce qu'est Flamengo, ils savent que recruter un joueur de Flamengo est difficile. Même Gerson fut difficile à recruter, ce ne fut pas facile, clairement pas. Il a fait beaucoup d'efforts pour venir ici, son père a beaucoup aidé, et il a réussi de belles choses ici", a-t-il expliqué au journaliste Renan Moura.



"On écoute tout le monde"

Et d'ajouter : "Rien que par éducation, Bruno (Bruno Spindel, directeur exécutif du club, NDLR) comme moi devons parler avec d'autres clubs, en Europe ou dans le monde entier. On écoute tout le monde. C'est le marché. C'est notre devoir de discuter avec les gens, ça fait partie du boulot."



Rien ne paraît fait concernant le milieu terrain.