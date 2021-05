MacHardy voudrait que Sampaoli écarte plus de joueurs

Jonatan MacHardy juge normal que Jorge Sampaoli ait réduit son groupe. Il pense toutefois que l'Argentin devrait également écarter Hiroki Sakai (31 ans) et Florian Thauvin (28 ans), lesquels vont partir dans les prochaines semaines.





"Cette décision est normale et logique, dans une phase d'analyse, d'évaluation de son groupe. Sampaoli sait très bien que ces trois joueurs ne lui apporteront plus rien dans un avenir proche, pour aider à conquérir cet objectif de la cinquième place. D'autant plus qu'ils ne seront plus là la saison prochaine : Germain et Khaoui sont en fin de contrat, et Cuisance ne sera pas conservé après sa saison catastrophique. Par souci d'équité et d'honnêteté intellectuelle, il devrait faire de même avec Hiroki Sakai et Florian Thauvin ! Après, j'ai un peu de peine pour le petit Rocchia, qui n'avait rien demandé et qui se retrouve avec les jeunes... J'aime aussi la gestion de Caleta-Car. C'est une valeur marchande pour l'OM, donc il pourrait être affiché. Mais non, il est tellement nul en ce moment que Sampaoli va le mettre sur le banc. C'est une décision qui aurait dû être prise depuis bien longtemps", a déclaré le journaliste assure RMC.



Il sera effectivement intéressant de voir la composition de départ de l'équipe olympienne, face à Angers, ce dimanche soir.