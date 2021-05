Dominique Baillif a décrit le parcours de Gerson (23 ans), lequel serait l'objet d'une proposition de 25 millions d'euros par l'OM.





"Les montants évoqués sont assez importants quand on connaît les finances de l'OM. Du côté du Brésil et de Marseille, cela semble bien avancer. Gerson est un vrai milieu relayeur, ce n'est pas un 6. Lorsqu'il avait débuté à Fluminense il était quasiment numéro 10. À l'époque au Brésil, ils l'ont rapidement surnommé le "nouveau Pogba" parce qu'il avait cette capacité à se projeter vers l'avant, très élégant balle au pied. (...) Il a été transféré assez jeune à la Roma, avec un montant assez important. Donc clairement ça a été un échec, car il n'était pas prêt pour s'imposer de suite dans un grand club européen. Il a eu un prêt à la Fiorentina qui s'est mieux passé, il a eu plus de temps de jeu", a déclaré le consultant lors d'un live organisé sur YouTube avec Le Club des 5.



Flamengo n'aurait pour l'instant pas accepté la proposition olympienne et attendrait 30 millions d'euros pour laisser filer son milieu terrain. À noter que le Barça serait également très attentif à sa situation.