Andreas Kopke s'est remémoré son passage à l'OM, dans les années 90.





L'ancien gardien de but s'est rappelé ces années à Marseille, lors d'un entretien accordé à L'Équipe : "Après l'Euro 1996, je devais signer au Barça, mais le transfert a échoué. Peu de temps après est arrivée l'offre de l'OM. Je n'ai pas réfléchi longtemps, parce que pas mal d'Allemands avaient connu de grandes heures à Marseille, comme Franz Beckenbauer, Rudi Völler, Klaus Allofs et Karl- Heinz Förster. En plus, Marseille est au bord de la mer...", a-t-il expliqué au quotidien.





"On rigolait beaucoup avec Ravanelli"

Il a d'ailleurs gardé quelques contacts : "Dans le monde du foot, il arrive qu'on se croise de temps en temps. Je vois parfois à Cassis Christophe Galtier, qui est devenu un super entraîneur et peut devenir champion avec Lille. Je suis encore en contact avec Fabrizio Ravanelli, on se voyait déjà en privé à notre époque de joueur. On rigolait beaucoup avec lui, l'Italien typique ! Je suis aussi en contact avec Marcel Dib, qui était directeur sportif de l'OM à mon époque et qui tient maintenant un bar de plage à Saint-Cyr-sur-Mer." Il considère que l'OM de Rolland Courbis est la meilleure équipe dans laquelle il est joué, en dehors de l'Allemagne : "Il y avait Laurent Blanc, Fabrizio Ravanelli, Christophe Dugarry, Robert Pirès. Malheureusement, nous n'avons pas réussi à devenir champions de France (l'équipe a fini 4e)..."



Il a enfin confié tout le bien qu'il pensait de l'ambiance du stade Orange Vélodrome : "Les supporters vivent pour leur club, ils l'adorent, cela rend l'ambiance au Stade-Vélodrome incroyable. Quand les résultats suivent, le public te pousse et t'élève très haut à Marseille. Mais quand cela ne marche pas, cela devient tout de suite moins confortable (rire). Le souvenir le plus récent que j'ai, c'est la demi-finale de l'Euro 2016 entre la France et l'Allemagne. Le Vélodrome était reconstruit, cela a donné une atmosphère fantastique."



Andreas Köpke a participé à 77 matchs, sous la tunique olympienne, entre 1996 et 1998. Il est ensuite parti car Rolland Courbis lui préférait Stéphane Porato.