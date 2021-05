Alvaro Gonzalez (31 ans) espère prolonger à l'OM. Il a néanmoins conscience que cela dépend de ses dirigeants.





"Ça n'est pas signé. On a un accord avec Pablo (Longoria, le président de l'OM), avec le club. On a parlé. Pablo me fait confiance et je lui fais confiance. Mais c'était plus facile de parler de prolongation quand j'étais bon", a-t-il lâché lors d'un entretien donné à l'AFP.





"Le plus important c'est être en Ligue Europa"

Et d'ajouter : "Je veux rester ici. Je sais que ça sera différent l'an prochain. Je m'entraîne bien, ma vie est saine. À 31 ans je suis jeune, je me sens mieux qu'à 25 ans. Mais il y a un club, un président, un staff. Ce sont eux qui vont décider." Il espère avant tout atteindre les objectifs de fin de saison : "Le plus important c'est être en Ligue Europa. Ensuite on verra ce qu'il faut changer et améliorer. Je suis conscient qu'il y a beaucoup de choses à changer dans les performances des joueurs, les miennes aussi bien sûr."



Depuis son arrivée, lors de l'été 2019, Alvaro Gonzalez a participé à 63 rencontres, toutes compétitions confondues.