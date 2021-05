Cuisance, Khaoui, Germain et Rocchia mis à l'écart

Jorge Sampaoli a choisi de réduire son groupe, en mettant à l'écart plusieurs éléments.





Selon RMC, Michaël Cuisance, Saîf-Eddine Khaoui, Valère Germain et Christopher Rocchia ne se sont pas entrainés avec le groupe professionnel, vendredi. L'Argentin, qui a décidé de réduire son groupe, s'en est expliqué, en conférence de presse : "On s'entraine avec un groupe pour essayer de renforcer des situations émotionnelles et voir sur qui on peut compter contre l'ASSE. Il y a beaucoup de choses qui génèrent de la confusion sur une fin de saison : des joueurs qui vont partir, des joueurs qui aimeraient rester, mais qui vont partir, des joueurs qui veulent partir, mais vont rester... La tâche la plus importante pour moi, comme coach, est d'arriver à trouver les joueurs qui sont les plus proches de ce que nous demandons pour ce match."



Le média a par ailleurs indiqué que Duje Caleta-Car (qui est sur le départ) avait déçu le staff par ses prestations, ces dernières semaines, et qu'il pourrait être sur le banc de touche, dimanche.