Rongier évoque son avenir

Valentin Rongier (26 ans) se plaît à l'OM. Il a toutefois conscience qu'un transfert est vite arrivé, dans le monde du foot.





"Il me reste trois ans de contrat, je me sens bien ici, je suis heureux, j'ai un cadre de vie magnifique. Après, on ne décide pas de tout dans le foot", a expliqué le milieu de terrain dans les colonnes de La Provence. Et de préciser : "Si une équipe met 20 ou 30 millions sur Rongier et que le président me dit qu'il a besoin d'argent... Ça dépend du projet, de plein de choses. Dans ma tête, je ne suis vraiment pas parti du tout."



Depuis son arrivée à l'OM, Valentin Rongier a pris part à 59 rencontres, toutes compétitions confondues, et inscrit 1 but.