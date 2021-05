Malleville est inquiet pour l'après-Kamara

René Malleville n'est pas convaincu que l'OM parviendra à remplacer Boubacar Kamara (21 ans), s'il le laisse partir pour 40 millions d'euros.





"40 millions ? Mais il faut après aller en chercher un qui est aussi bon que lui. Il est en équipe de France Espoirs et les gens ont l'oeil dessus. Il vient de chez nous. Il vient du centre de formation et c'est le meilleur joueur cette saison. Il s'est démené de tous les côtés. C'est un très beau joueur avec une bonne mentalité. Il aide beaucoup Pape Gueye. Le laisser partir ? Va trouver un gars qui mouille autant le maillot...", a lâché le consultant sur Radio Star.



Depuis ses débuts, Boubacar Kamara a disputé 120 matchs, sous la tunique de l'OM. Il a semblé monter en puissance, cette saison, et de nombreux clubs s'intéressent à lui. Liverpool, Manchester City, la Juventus, le Real Madrid, ou encore le Bayern Munich seraient à l'affût pour le recruter.