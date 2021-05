Rongier donne des précisions sur le départ de Villas-Boas

Valentin Rongier (26 ans) est revenu sur le départ d'André Villas-Boas. Il a révélé qu'un petit clash avait eu lieu dans le vestiaire, quelques jours avant.





"Quand il nous en parle, on s'en doutait un peu. 2 jours avant, il y avait eu des discussions, ça avait un peu caché, on a senti qu'il ait été un peu plus détaché que d'habitude, on a commencé à se questionner", a déclaré le milieu de terrain dans un entretien accordé à La Provence. Et de préciser : "Après une défaite, il était venu dans le vestiaire. Il était mécontent de nous, avait l'impression qu'on le lâchait. Que si c'était le cas, il était prêt à partir, car il voulait un groupe soudé et derrière lui. Il sait très bien qu'à partir du moment où un groupe lâche son coach, c'est fini. Il y a eu plein de petites discussions inhabituelles, ça a peut-être créé une cassure."



Pour rappel, André Villas-Boas a annoncé son départ en prétextant que l'arrivée d'Olivier Ntcham en avait été le déclencheur.