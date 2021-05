Mercato : l'OM s'intéresserait à Mavididi

L'OM aurait inscrit le nom de Stephy Mavididi (22 ans) sur sa short-list, dans l'optique du mercato estival.





D'après les renseignements communiqués par le quotidien L'Équipe, les dirigeants marseillais s'intéressent à la situation de l'attaquant de Montpellier. Sous contrat jusqu'en juin 2024, le natif de Derby (Angleterre) a marqué 9 buts en 33 apparitions, en Ligue 1, cette saison. Durant sa formation, il est notamment passé par les rangs de la Juventus et d'Arsenal. Il a également défendu le maillot de Dijon, la saison passée. Il a rejoint le MHSC lors de l'été 2020, dans le cadre d'un transfert de 6 millions d'euros. Il a été sélectionné à 3 reprises avec l'équipe d'Angleterre U20.



On peut imaginer que le président de l'OM pense à lui pour le cas où Dario Benedetto quitterait Marseille. L'Argentin dispose d'un faible temps de jeu, depuis l'arrivée de Jorge Sampaoli, et pourrait répondre favorablement à un autre challenge. Son nom est notamment évoqué du côté de... Boca Juniors, alors que le club phocéen paraissait s'intéresser à Sebastian Villa. Il pourrait être intégré dans le deal.