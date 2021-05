Maillot 2021-2022 : les précisions de Di Meco sur le clip

Eric Di Meco a donné quelques précisions sur le clip de présentation du maillot 2021-2022.





"Il faut féliciter les gens qui ont écrit le scénario. Ça vient après une saison qui a été chaotique, notamment à la tête du club avec un ancien président (Jacques-Henri Eyraud) dont on a dit qu'il avait un petit peu bafoué les valeurs et l'histoire du club. J'ai pris beaucoup de plaisir à tourner avec le petit bébé. Il a été extraordinaire, il n'a pleuré qu'une fois, c'est une perle", a-t-il indiqué sur les ondes de RMC. Et d'ajouter : "C'est un sacré métier. Pour faire deux minutes, on passe une journée. Je suis rentré lessivé, mais c'était une belle expérience."



La vidéo a été bien accueillie par les fans et la nouvelle tunique sera portée dès dimanche, face à Angers.