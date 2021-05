Mercato : l'OM s'intéresserait à Yan Valery

L'OM serait à l'affût concernant le dossier de Yan Valery (22 ans), dans l'optique de trouver un remplaçant à Hiroki Sakai (31 ans).





Selon les renseignements publiés par Foot Mercato, le club olympien fait partie de la liste des intéressés par Yan Valery, le défenseur droit de Southampton. Il a vécu une saison difficile, mais reste très convoité. Mönchengladbach et Newcastle seraient également sur sa piste.



Cette saison, le natif de Champigny-sur-Marne n'a disputé que 3 matchs de Premier League. Il a ensuite été prêté à Birmingham, avec qui il a joué 7 rencontres de Championship. Il s'était révélé plus performant lors des deux années précédentes. Pablo Longoria serait attentif à sa progression et n'exclurait pas de le recruter pour le rôle de doublure de Pol Lirola, dont il souhaite négocier l'option d'achat.



Yan Valery dispose d'un contrat portant jusqu'en juin 2023.