Mercato : l'OM aurait fait une grosse offre pour Gerson

L'OM aurait formulé une proposition de 25 millions d'euros (plus des bonus) pour obtenir le renfort de Gerson, le milieu de terrain de Flamengo.





D'après les informations recueillies par Globo Esporte, les dirigeants marseillais ont lancé l'offensive pour obtenir la signature de Gerson, le milieu de terrain (il peut jouer milieu relayeur et meneur de jeu) du club de Rio de Janeiro. Ils auraient proposé 25 millions d'euros, plus des bonus. Des négociations seraient en cours sur ces derniers, Flamengo voudrait atteindre les 30 millions d'euros et souhaiterait également conserver un pourcentage à la revente. Le média précise qu'il s'agit de la deuxième offre olympienne, la première ayant été refusée. Tulio de Melo et un autre intermédiaire français discuteraient avec les Brésiliens pour le compte de l'OM.



Le média ajoute que Gerson dispose d'un des salaires les plus bas parmi les joueurs de Flamengo, et que la question de son augmentation était considéré comme une urgence. Il précise que ses dirigeants ont conscience qu'il s'agit du plus grand potentiel du marché (de Flamengo, on peut supposer) et que d'autres clubs jugés "plus importants" pourraient rapidement se manifester. Il serait très apprécié de Jorge Sampaoli, lequel a passé ses dernières saisons dans le championnat auriverde. Goal Brésil affirme quant à lui que le joueur a déjà donné son accord à l'OM pour venir.



Pour rappel, Gerson a été recruté en provenance de l'AS Rome, en 2019, pour 11,8 millions d'euros. Il a également défendu les couleurs de la Fiorentina.