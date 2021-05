En conférence de presse, Alvaro Gonzalez (30 ans) est revenu sur les difficultés rencontrées par l'OM, ces dernières semaines. Il espère malgré tout que l'équipe sera en mesure d'atteindre l'objectif.





"La saison a été très difficile pour tout le monde. Elle était bizarre, sans supporter dans le stade. On a l'occasion de changer la donne. Cela passe par des victoires aux deux derniers matchs. L'objectif, c'est l'Europa League. Après on réfléchira à ce qui n'a pas été. Mais le plus important c'est dimanche. Personnellement j'ai besoin de faire mieux", a déclaré le défenseur face aux médias. Il a rappelé que l'OM restait maître de son destin : "Les derniers matchs sont tous difficiles. On a perdu, mais si on gagne dimanche, on a l'occasion de se qualifier pour la Ligue Europa."





"Alvaro sera là pour gagner"

L'espagnol n'a pas été plutôt aimé le comportement de l'équipe, contre Saint-Étienne : "Le dernier match a été une catastrophe, on a été nuls. On a changé beaucoup de choses. On est à la fin de la saison. C'est un peu difficile. On a besoin d'avoir de la personnalité et d'être concentré. Perso, j'ai besoin de faire mieux les choses. J'en ai conscience." Il espère qu'elle fera mieux contre Angers : "Quand l'équipe est mauvaise, c'est difficile pour tout le monde. J'ai besoin de faire beaucoup de choses. Je pense toujours pour faire mieux au prochain match. Je sais que dimanche l'équipe va bien jouer, Alvaro va bien jouer. On a besoin de ce type de mentalité, de penser qu'on va bien s'en sortir. Alvaro sera là pour gagner."



L'OM encore deux finales à disputer.