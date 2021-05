Mercato : de la concurrence en L1 pour Cragno

L'OM ne serait pas le seul club de Ligue 1 à s'intéresser à la situation d'Alessio Cragno (26 ans).





Selon les renseignements obtenus par TMW, le LOSC suit de près la situation du gardien de but de Cagliari. Il pourrait transmettre une proposition, dans l'optique de la succession de Mike Maignan, lequel paraît avoir donné son accord au Milan AC. La Fiorentina serait également sur le coup pour le recruter.



Associé à l'OM depuis quelques semaines, l'international italien (1 sélection) dispose encore de 3 ans de contrat. Cagliari ne devrait donc pas le brader et il sera intéressant de voir si Pablo Longoria juge important de mettre le prix pour s'attacher les services d'un gardien de but, alors que Steve Mandanda a déjà indiqué qu'il resterait, la saison prochaine.



La piste menant à Alban Lafont (Nantes) a quant à elle été démentie par le président de l'OM, il y a quelques semaines.