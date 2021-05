Thiago Almada a inscrit un nouveau but avec Velez Sarsfield

Annoncé en discussions avec l'OM, Thiago Almada (20 ans) s'est à nouveau illustré, jeudi.





Le milieu offensif argentin a inscrit le premier but (45e) de la victoire de Velez Sarsfield face au LDU Quito (3-1). Lucas Janson (69e) et Federico Mancuello (90+3e) ont marqué les deux autres buts. Le Fortin occupe la première place du classement du groupe B du championnat argentin, avec 9 points d'avance (en 13 journées) sur son poursuivant, Boca Juniors.



Pour rappel, Mohamed Bouhafsi a indiqué que le joueur était emballé par le challenge olympien, mais qu'il restait à s'entendre avec son club pour le transfert. Ce dernier attendrait entre 15 et 20 millions d'euros pour le laisser partir.





Pour ceux qui veulent voir son but (il fait un très bon match, très remuant et il a pas baissé la tête depuis son penalty loupé) pic.twitter.com/zVMFStaixs — TGR Comps (@TGR_COMPS) May 13, 2021