Mercato : les précisions de Bouhafsi sur Milik

Mohamed Bouhafsi s'est exprimé sur la situation d'Arek Milik (27 ans). Le polonais aurait l'intention de rester à Marseille et ne sera pas bradé, pour le cas où il déciderait de partir.





"Milik est très heureux à l'Olympique de Marseille, il s'y sent très bien. Son entourage m'a répété à plusieurs reprises qu'il avait envie de qualifier le club pour l'Europa League. Il est aussi très bien dans la région. Ça dépend aussi des sommes qui peuvent être mises par les clubs qui sont potentiellement intéressés. On a parlé de la Juventus, il faudra voir s'ils seront en Champions League ou pas, car ils sont en difficulté en championnat. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'OM à la main sur ce dossier et que pour recruter Milik il faudra lâcher une belle somme", a précisé le journaliste de RMC lors d'un live Facebook.



Milik a pour l'instant inscrit 6 buts et donné 1 passe décisive en 14 apparitions, sous le maillot de l'OM.