Campos à l'OM ? La réponse

Mohamed Bouhafsi a démenti les rumeurs concernant une possible arrivée de Luis Campos à l'OM.





Lors d'un live diffusé sur Facebook, le journaliste de RMC s'est exprimé sur la possible signature de Luis Campos à l'OM : "Il n'y a aucun contact entre Campos et l'OM. C'est confirmé dans l'entourage de Campos et de l'OM", a-t-il indiqué. Certains de ses confrères avaient en effet évoqué un rapprochement entre l'ancien dirigeant de Lille, réputé pour son très gros réseau, et le club phocéen. Il ne s'est toutefois jamais vérifié.



Pour rappel, Luis Campos a quitté le LOSC au moment de la vente du club au fonds d'investissement Merlyn Partners SCSp, en décembre. Il est pour beaucoup dans la très grosse saison réalisée par les Lillois.