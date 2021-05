Vente OM : Bouhafsi met les choses au clair

Mohamed Bouhafsi s'est longuement exprimé sur le sujet de la possible vente de l'OM. Il assure qu'aucun journaliste de son état de fait de la rétention d'information comme l'affirment certains comptes Twitter.





"J'ai lu tellement de choses sur la vente de l'Olympique de Marseille, tellement de bêtises, qui sont parfois désobligeantes, des insultes, etc. J'ai lu que parfois on avait des informations, mais qu'on ne les sortait pas. Ça fait onze ans que je suis dans le foot, jamais personne ne m'a dit de ne pas sortir une information aussi importante. Dire qu'il y a une exclusivité et qu'on ne puisse pas sortir l'info, ou qu'Image 7 (l'agence de communication de Frank McCourt, NDLR) bloque, c'est une terrible bêtise. N'écoutez pas ces gens-là, car c'est de la bêtise sans nom. Après, vous ne m'entendrez jamais critiquer un journaliste, que ce soit sur Twitter ou ailleurs. Chacun dit ce qu'il veut. J'ai entendu dire que l'OM était vendu en février, en mars, en avril, avant le 31 mai... Ce que je peux dire en mon nom et au nom de RMC Sport, c'est qu'on n'a aucune information sur une vente de l'OM. Pour une vente aussi importante, d'un grand club, il y a beaucoup de rendez-vous. Il y a des rendez-vous à la DNCG, à la mairie, avec les supporters, avec les salariés... Via tous ces éléments-là, aucun élément ne nous est remonté et personne ne nous a parlé de ça. On a passé de multiples appels, j'ai passé plein d'appels à Marseille pour à chaque fois vérifier, vérifier, vérifier... Et à chaque fois on m'a démenti ça. Je laisse certains croire en tout ce qu'ils veulent, mais en tout cas, on n'a pas d'information qu'on cacherait et qu'à chaque fois qu'on appelle des gens dans le foot, ils me démentent une vente de l'OM. On me parle de ça depuis un an. On me dit tous les mois "tu verras, tu auras tort dans trois semaines". Si l'OM est vendu dans deux ans, dans trois ans, les gens auront à la fin peut-être raison. J'ai lu partout qu'il y aurait une vente avant le 31 mai, on verra ce qui va se passer", a-t-il déclaré dans un live sur Facebook.



Le message semble clair, mais cela n'empêchera pas certains comptes Twitter, anonymes, et Thibaud Vezirian évidemment, de continuer à alimenter les rumeurs. Pour rappel, So Foot avait évoqué récemment l'hypothèse selon laquelle des agences de communications pourraient être à l'origine de ces bruits, sur la demande de l'Arabie saoudite, afin de faire parler du pays sur des sujets différents. En se fixant le 31 mai comme ultime date, on sera vite fixé. En attendant, le mercato qui s'annonce, avec Frank McCourt et Pablo Longoria, paraît quand même ambitieux.