Mercato : le feuilleton Nübel se termine

Alexander Nübel (24 ans) ne devrait pas quitter le Bayern Munich, lors du mercato estival.





D'après Oliver Kahn, le club bavarois n'envisage pas le départ de son gardien de but remplaçant, à l'occasion du marché des transferts : "Nous avons fait venir Alexander Nübel, l'un des plus grands talents de gardien de but en Europe. Nous avons besoin d'excellents gardiens de but. Nous avons un nouveau coach, de grands objectifs. Même avec Alexander, nous ne pensons pas le laisser filer pour le moment", a-t-il indiqué à Bild.



Pour rappel, le portier était associé à l'OM et à Monaco depuis de nombreuses semaines. Le club phocéen devra donc explorer d'autres pistes pour trouver un concurrent à Steve Mandanda. Le nom d'Alessio Cragno (Cagliari) a également été évoqué, il y a quelques jours.