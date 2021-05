Mercato : Benedetto aurait pris une décision

Dario Benedetto (30 ans) serait favorable à un départ. Il privilégierait une nouvelle aventure en Europe, à moins que Boca Juniors, son club de coeur, ne lui fasse une offre...





D'après les informations obtenues par Olé, Dario Benedetto est ouvert à l'idée d'un départ, ces prochaines semaines. En manque de temps de jeu, il souhaiterait se relancer dans un club pouvant lui en offrir. Et il voudrait rester en Europe.



Le média précise néanmoins qu'un club pourrait changer cette idée : Boca Juniors. L'attaquant n'a jamais masqué son affection pour la formation argentine et pourrait se laisser tenter en cas de proposition. Et les supporters Xeneizes le réclament, alors qu'il vient de rejeter une offre émanant de Sao Paulo.



Sous contrat jusqu'en juin 2023, Pipa n'a pas réalisé une grande saison, n'inscrivant que 5 buts en 36 apparitions, toutes compétitions confondues. Depuis son arrivée, Jorge Sampaoli lui accorde peu de temps de jeu et un transfert paraît en effet probable, lors du mercato estival.