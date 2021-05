Gignac a initié les contacts avec Thauvin

André-Pierre Gignac (35 ans) a bien apporté son aide aux Tigres pour faire signer Florian Thauvin (28 ans). Il a même initié les contacts.





L'ancien attaquant de l'OM a tenu un rôle important, dans la signature de son ancien partenaire : "Depuis quelque temps, on suivait le joueur qui, évidemment, nous intéressait beaucoup. On savait que le contrat avec l'Olympique de Marseille se terminait et, au final, je pense qu'on a fait un travail d'équipe, c'est notre façon de travailler. Il y a eu une première approche d'André (Gignac), il a été évidemment fondamental dans ce contrat. La possibilité a été soulevée, André a parlé avec lui, le joueur a manifesté son intérêt et, à partir de là, nous avons commencé. J'ai entamé la négociation avec son représentant, pour faire comprendre ce qu'on voulait", a expliqué Mauricio Culebro, le vice-président du club mexicain, dans les colonnes de La Provence.



Pour rappel, Timothée Kolodziejczak et Andy Delort ont également tenté leur chance dans la formation de Monterrey, ces dernières années.