"Que Thauvin fasse perdurer la décennie en or des Tigres"

José Eduardo Iga, journaliste spécialisé sur les Tigres, s'est exprimé sur la signature de Florian Thauvin (28 ans) dans le club de Monterrey. Il admet qu'il n'est pas vraiment connu des supporters mexicains, mais pense qu'il peut aider le club à prolonger sa "décennie en or".





"L'arrivée de Florian Thauvin représente, avant tout, l'espoir d'une autre décennie importante pour les Tigres. On parle ici d'un joueur de classe mondiale, qui est champion du monde. Il n'a joué qu'une minute en Russie, mais si on regarde ses statistiques, et ce qu'il représente pour l'OM, on parle, cette saison, de 8 buts et 8 passes décisives en Ligue 1. Il est à son apogée, à sa plénitude, dans la même situation que Gignac quand il est arrivé à 29 ans. C'est un très grand espoir pour les supporters des Tigres, d'autant plus qu'il sera associé à André-Pierre qui est encore le meilleur buteur de l'équipe", a-t-il estimé dans les colonnes de La Provence.





"Que Thauvin fasse perdurer la décennie en or"

Il considère que le milieu offensif va aider le club à poursuivre sa série de succès : "On espère qu'il saura s'adapter, car nous avons eu quelques échecs comme Andy Delort ou "Timo" (Kolodziejczak). (...) Avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur, les Tigres vont mettre en avant plusieurs jeunes de grande qualité. Surtout, les supporters espèrent encore des titres, que Thauvin fasse perdurer la décennie en or que viennent de vivre les Tigres. Il va apporter de la continuité au projet", a-t-il notamment ajouté.



Dans le cas où il ne s'adapterait pas, Florian Thauvin disposerait d'une clause lui permettant de partir au terme de chaque saison.