René Malleville regrette les critiques violentes dont est l'objet Florian Thauvin (28 ans), depuis l'annonce de son départ au Tigres.





"Tout ce qu'il nous a apporté... Je ne vais pas critiquer Thauvin par rapport aux quelques matchs bidons qu'il a faits ces derniers temps. On dit que les Français ont la mémoire courte, mais je ne suis pas Français, je suis Marseillais. On dit que Thauvin, il est venu et a baissé son salaire pour venir à l'OM. Il voulait absolument venir. Il nous a apportés beaucoup. En ce moment, il est bidon, mais je n'ai pas envie de le fracasser comme il peut être fracassé sur les réseaux sociaux", a déclaré le consultant au micro de Radio Star.



Florian Thauvin donne l'impression d'être perturbé par les questions liées à son avenir, depuis le début de l'année. Il a d'ailleurs lui-même admis qu'il n'était pas à 100 % pour ces raisons, en conférence de presse. On peut effectivement regretter ces critiques, mais on peut aussi penser que le joueur ne s'est pas mis dans une position favorable, avec une communication très douteuse.